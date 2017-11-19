Karaman'daki yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Metehan için cenaze töreni

Karaman'da iki katlı kerpiç evde çıkan yangında korktuğu için karyolanın altına saklanan ve alevlerin arasında kalması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Metehan Akkuş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.



DHA'nın haberine göre, yangın, dün saat 12.40 sıralarında iki katlı kerpiç binanın birinci katında meydana geldi. Anne Nimet Akkuş evin mutfağında yemek yaparken evin salonunda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın sonrası alevler evi tamamını sardı.





ALEVLERİN İÇİNDEKİ EVE GİREN ANNE, OĞLUNU BULAMADI



Anne Nimet Akkuş, kızı 15 yaşındaki Hümeyra Akkuş’u güçlükle alevlerin içerisinden alarak dışarı çıktı. İçeride kalan 2 yaşındaki Metehan’ı da almak için tekrar eve giren anne Akkuş, duman ve alevlerin arasında oğlunu bulamadı.





Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Polis, yanan evin etrafından güvenlik çemberi oluşturdu. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan eve girip küçük çocuğu aramaya başladı.





KAHREDEN GERÇEK: KORKTUĞU İÇİN KARYOLANIN ALTINA SAKLANMIŞ



Kısa süren araştırma sonrası 2 yaşındaki Metehan Akkuş salondaki karyolanın altında baygın halde bulundu. Yangın sırasında sırtında yanıklar oluşan anne Nimet Akkuş ile kızı Hümeyra ve oğlu Metehan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevlerden korktuğu için karyolanın altında gizlendiği tahmin edilen ve ağır yaralanan Metehan Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Nimet Akkuş ve kızı Hümeyra, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.





Metehan'ın cenazesi bugün Şehir Mezarlığı önünde kılanan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, ailesi ve yakınları katıldı.

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