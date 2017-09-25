Karaman Valisi, şehit askerin asker ağabeyine kız istedi

Karaman Valisi Fahri Meral, 26 Haziran'da şehit düşen Oğuzhan Küçük'ün asker olan ağabeyi 27 yaşındaki uzman erbaş Mücahit Hamza Küçük'e kız istedi.
İHA'nın haberine göre, Merkeze bağlı Zengen köyündeki kız isteme merasimine, Vali Fahri Meral ile birlikte Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Kazım Türkmen, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, şehit babası Alaaddin Küçük ve ailesi katıldı. Vali Meral ve beraberindekiler kız evi tarafından kapıda karşılandı. Sohbet sırasında şehit asker Oğuzhan Küçük'ün ağabeyi uzman erbaş Mücahit Hamza Küçük de birliğinden telefonla görüntülü olarak bağlanarak kız isteme merasimine katılan protokol üyelerine hoş geldiniz dileklerinde bulundu. İçilen kahvelerin ardından Vali Fahri Meral, kızın babası Zeynel Arıcan'dan kızını istedi. Kızın babası Zeynel Arıcan ise, "Biz ailecek 15 gündür bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Kızımız beğenmiş, oğlumuz da beğenmiş, onun için bizce bir mahsuru yok. Her iki taraf için hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bu sırada şehit babası Alaaddin Küçük duygulu anlar yaşayarak gözleri doldu. Şehidin ağabeyi uzman erbaş Mücahit Hamza Küçük de bu anları cep telefonundan görüntülü olarak izledi.
SÖZ YÜZÜKLERİNİ VALİ MERAL TAKTI
Kız isteme merasiminin ardından genç çiftin söz yüzüklerini de Vali Fahri Meral taktı. Vali Meral, söz yüzüğünün bir tanesini gelin adayı Suna Arıcan'ın eline takarken, diğer yüzüğü de şehit ağabeyi Mücahit Hamza Küçük'ün adına ailesi birlikte tuttu. Vali Meral, hayırlı uğurlu olsun dilekleriyle kurdeleyi kesti.
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