Venezuela Bölgesel Sivil Savunma Direktörü Jose Montano, Venezuela'nın kuzeyinde yer alan Hollanda adası Curaçao'ya ulaşmak isteyen bir teknenin Karayipler açıklarında battığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre; Montano, 34 kişinin bulunduğu tekneden 28 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise yüzerek kıyıya ulaştığını ifade etti. Teknede bulunanların ise Güney Amerikalı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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