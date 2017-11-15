Kardemir Karabükspor'dan taraftara çağrı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde, kamp yapılan otelin tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Çift kale maçla tamamlanan idmana, milli takımlarda bulunan Andre Biyogo Poko, Andrei Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav ve Olafur Ingi Skulason'un katılmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Popovic, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Sakatlıktan dönen oyuncuların takıma katılmalarının önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Popovic, şunları kaydetti:

"Milli takımlara giden oyuncuların dışında takım halinde çalışıyoruz. Alanyaspor ile çok iyi bir hazırlık maçı yaptık. Bazı eksiklikleri görme açısından bu maç da önemliydi. Kampın geri kalanını iyi geçirip, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Karabük'te devam edeceğiz. Benim yönetimimde evimizde iki maç oynadık ve bunlardan birisini kazandık diğerini kaybettik. İki maçta da çok iyi futbol ortaya koyduk. Taraftarlarımız Kasımpaşa maçında bizleri yalnız bırakmasınlar çünkü çok önemli bir maç. Kasımpaşa maçı kazanmamız gereken bir maç ve ben kazanacağımızdan eminim."

Süper Lig'de 8 puanla 16. sırada yer alan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Karabük ekibi, ligin 12. haftasında 20 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de kendi evinde 12 puanla 13. sırada bulunan Kasımpaşa'yı ağırlayacak.