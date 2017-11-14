Son dakika: Erhan Timuroğlu Sancaktepe'de yakalandı! 8 ay önce kız kardeşini öldürmüştü

İstanbul Ataşehir'de 28 Şubat gecesi kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu yatağında başından vurarak öldüren Erhan Timuroğlu, tam 8.5 ay sonra Sancaktepe'de yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Timuroğlu ile yanında bulunan C.A. adlı kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları evde 2 adet Kalaşnikof tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.





Erhan Timuroğlu, kız kardeşini öldürmek suçunun yanısıra, firardayken silahla işyeri kurşunlama suçundan da aranıyordu.

Erhan Timuroğlu

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