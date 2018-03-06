Kargo uçağında 5 milyon dolarlık soygun!

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Viracopos Havaalanı'ndan İsviçre’nin Zürih şehrine gidecek kargo uçağındaki 5 milyon doların silahlı soyguncular tarafından çalındığı bildirildi.

Federal Polis, en az 5 silahlı soyguncunun güvenlik araçlarına benzer bir kamyonetle havaalanına girdiğini açıkladı.

Kargo uçağına yükleme yapıldığı sırada güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren silahlı soyguncular, İsviçre’nin Zürih şehrine gönderilmek üzere uçağa yüklenen 5 milyon doları çaldılar.

Viracopos Havaalanı yetkilileri de soygun sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

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