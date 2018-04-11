Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu ve suikast emrini verdiği iddia edilen Şahin Söğüt'ü ele veren bankadaki görüntüleri ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre firari durumdaki Söğüt'ün izine 26 Şubat'ta bir bankada işlem yapması üzerine ulaşılırken görüntülerde Söğüt'ün sürekli etrafını kontrol ettiği ve güvenlik kameralarının yerini aradığı görüldü.
Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir resim sergisinde FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu ve suikast emrini verdiği değerlendirilen eski BTK çalışanı Söğüt, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari durumdaki Söğüt'ün gözaltına alınma sürecinin detayları ortaya çıktı.
BANKADAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Savcılık talimatı ile el konulan bankanın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, telefon görüşmesi yapan şüphelinin saat 14.14 sıralarında bankaya girdiği görülüyor. Sıra numarası alan şüpheli, borcunu ödemek için gişeye yöneliyor. Görüntülerde Söğüt'ün sürekli etrafına bakması da dikkat çekiyor.
"FALCON" KULLANICISI OLDUĞU BELİRLENDİ
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen telefonda simkart olmadığı belirlenirken, şüphelinin görüşmelerini internet üzerinden yaptığı değerlendiriliyor. Öte yandan, şüphelinin ele geçirilen telefonunda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haberleşmede kullandığı "Falcon" adlı programın yüklü olduğu tespit edildi.
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