Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) tepe yöneticilerinden olan ve ABD'de bulunan Şerif Ali Tekalan ile soruşturma kapsamında tutuklanan, cinayetin işlendiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan arasında para trafiği tespit edildi.
AA'nın haberine göre, Büyükelçi Karlov cinayetinin şüphelileriyle ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına gönderildi.
Raporda, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan ve halen ABD'de bulunan Şerif Ali Tekalan ile cinayetin işlendiği "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisinin organizatörü olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Timur Özkan arasında para trafiği bulunduğu tespitine yer verildi.
Rapora göre, 2012'de Mustafa Timur Özkan'a 100 lira gönderen Tekalan, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisini düzenleyen Türkiye Gezginler Kulübüne de 2011-2014 yıllarında 5 işlemde 500 lira gönderdi.
Savcılık kaynakları, daha önce aralarında mail trafiği tespit edilen Tekalan ile organizatör Özkan arasındaki irtibatın MASAK raporuyla kesinleştiğini bildirdi.
YOKLUĞUNDA TUTUKLAMA KARARI
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, daha önce, nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün tepe yöneticileri Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmiş, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimi Ali Keleş, talebi kabul ederek, Gülen'in de aralarında bulunduğu 8 isim hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.
Talep yazısında "suikastçi Altıntaş'ın FETÖ mensubu olduğunun tutanaklar, belgeler, dijital materyal inceleme tutanakları, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli beyanları, diğer şüpheli beyanları ve dosya kapsamından anlaşıldığı" bildirilerek, "Yine soruşturma dosyası kapsamından söz konusu eylemin FETÖ terör örgütünün talimatları doğrultusunda bu örgütsel faaliyetleri çerçevesinde, örgütün amacı olan anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme eylemine ulaşmak için işlendiği anlaşılmıştır." denilmişti.
8 KİŞİ TUTUKLU
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
Cinayetle ilgili aralarında Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu öne sürülen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt, Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 8 kişi tutuklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.