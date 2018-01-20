Beyoğlu'nda bulunan Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Mehmet Eyük Katırcı okul içi ve derslerinde göstermiş olduğu başarılardan ötürü aldığı teşekkür belgesiyle soluğu Taksim Meydanı'nda aldı.

İHA'nın haberine göre metro çıkışında teşekkür belgesini vatandaşlara göstererek harçlık isteyen fırsatçı öğrenci görenleri gülümsetti. Başarısını fırsata çeviren Mehmet Eyüp Katırcı'ya kimi vatandaşlar harçlık verirken kimi vatandaşlar ise sözlü olarak tebrik etti.

Karne fırsatçısı öğrenci

Mehmet Eyük Katırcı

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