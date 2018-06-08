Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dün doğum gününde girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden ve bugün cansız bedeni sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından çıkartılan Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atatan Biberoğlu'nun okulunda bir tören düzenlendi. İHA'nın haberine göre, karne gününde genç öğrencinin arkadaşları ve sevenleri törende büyük üzüntü yaşadı.

Törende konuşan Tonya Kaymakamı Bayram Yıldız, Atakan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "Bugün buraya çıkıp bir şeyler söylemek gerçekten çok zor. Anadolu Lisesi'ne bir çok program için geldik. Bundan sonra da gelecektik. Bugün de bir karne töreni için gelecektik. Bugün maalesef kesinlikle bu şekilde gelmek istemezdik. Ayetlerde belirtildiği üzere 'Her canlı bir gün ölümü tadacaktır' Zamansız ölümler bizleri üzüyor. Atakan kardeşimizi genç yaşta kaybettik. Açıkçası burada bir şeyler ifade etmek çok zor. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

"KARNESİNİ NEŞE İLE VERMEK İSTERDİK"



Tonya Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim İlhan Kalyoncu ise Atakan’ı doğum gününde son yolculuğuna uğurlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek “Bugün karnesini neşe ile vermek isterdik. Mezun edip hayata göndermek isterdik. Atakan arkadaşımız bize büyük bir sürpriz yaptı. Onu cennete uğurladık. Üzüntümüz büyük. Anadolu Lisesi ailesi olarak ne diyeceğimizi bilemiyorum. Öğrencilerimden böyle bir olay ilk defa yaşıyorum. Doğum günü gibi bir günde onu uğurluyoruz. Hepimizin başı sağolsun. Böyle bir gün yaşamak istemezdik” diye konuştu.

"DOĞUM GÜNÜ İÇİN SÜRPRİZ HAZIRLAMIŞTIK"

Sınıf arkadaşlarından Ümit Sezgin ise ” kuldaki en iyi arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Yürekli bir arkadaşımızdı. Ölüm haberini duyunca şok olduk inanmadık ilk başta. Böyle bir olay doğrulanınca olay yerini indik. Ona doğum günü kutlaması yapacaktık. Böyle bir acı olay gerçekleşti ve yapamadık. Çok üzgünüz” derken, sıra arkadaşı Bayram Esmer ise “Aynı sınıfta, aynı sıradaydık. En son dün sabah görmüştüm. Sonra haberi geldi şok olduk. Sürpriz yapıp doğum gününü kutlayacaktık ona söylemedik. Çok üzgünüz” şeklinde konuştu.

SIRASI ÇİÇEKLERLE VE FOTOĞRAFLARI İLE SÜSLENDİ

Öte yandan 12-D sınıfındaki arkadaşları Atakan’ın oturduğu sırayı çiçeklerle süsleyerek karne ve fotoğrafını koydu. Fotoğraflarından oluşan slaytı izleyenler hüzün dolu anlar yaşadı. Okulun girişine Atakan’ın anısına asılan panoya öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları duygu ve düşüncelerini yazdı. Ancak en acı yazı bugün alması gereken karnesine sınıf rehber öğretmeni Samet Keskin tarafından yazılan nottu. Sınıf rehber öğretmenin öğrenci hakkındaki görüşü bölümüne ""Atakan seni unutmayacağız, bize hayatının süprizini yaptın mekanın cennet olsun" yazısı oldu.





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