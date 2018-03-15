Mardin'de özel bir hastanede meydana gelen iki ayrı vakada hastaların içinden çıkanlar şaşırttı. Hastaneye kilo şikayetiyle gelen 17 yaşındaki genç kızın karnından 5 kiloluk dev kist çıkarken, diğer bir kadın hastanın yumurtalık kisti içinden çıkan saç ve diş, hem doktorları hem de hastaları şok etti.
"8 AYLIK BEBEK BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KİTLEYİ KİLO SANMIŞ"
İHA'nın haberine göre; Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede iki kadın hastanın karnından çıkanlar hem doktorları hem de hastaları şok etti. Fazla kilo şikayetiyle hastaneye gelen 17 yaşında bir genç kızın yapılan kontrollerinde fazla kilo zannedilen kitlenin 8 aylık bebek büyüklüğünde dev bir kist olduğu ortaya çıkarken, diğer bir kadın hastada ise ameliyat sonrası yumurtalık kisti içinden çıkan saç ve dişle şok oldu. Hastalardaki kist, saç ve diş Op. Dr. Enes Bil tarafından başarı bir operasyonla çıkarıldı.
İki hastanın da durumunun iyi olduğunu belirten Op. Dr. Enes Bil bu tarz vakaların binde bir kişiye denk geldiğini söyledi. Op. Dr. Enes Bil, Mardin'de açık ve kapalı ameliyatlarda ilk kez bu vakanın gerçekleştiğini ifade ederek, "Bizim ilk olarak yaptığımız operasyonda dermoid kist olarak MR tanısını koyduk. Hastayı kapalı olarak laparoskopik ameliyat ettik. Kitlenin içinde yumak şeklinde saç ve diş olduğunu tespit ettik. Kitleyi patalojiye sevk ettik" dedi.
KİLO ALIYOR AMA VEREMİYORDU
17 yaşındaki hastanın kilo alma şikayetiyle başvuru yaptığını aktaran Bil, şunları kaydetti: "Hastamız kilo aldığını ve veremediğini söylüyordu. Hastamızı ultrasona aldığımızda tüm karnı dolduran bir kitle olduğunu gördük. Tomografi yardımıyla kitleyi inceledik. Kitlenin iyi huylu tek taraflı olduğuna kanaat getirdikten sonra ameliyata aldık. Kitlenin çok büyük olmasından dolayı kapalı ameliyatla yapamadık. Tek taraflı bir şekilde yumurtalığı alarak kızımızın da hayatına etki etmeden operasyonu başarı ile tamamladık. Hastalarımız tabi bu tarz vaka olunca kendileri de çok şaşırıyor. Beklemediklerini söylüyorlar. Özellikle vücudun iç tarafında vücudun dış dokularının olması saç, diş gibi hasta için şaşırtıcı oluyor."
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