İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bir grup bisikletli, Kartal sahil yolunda pedal çevirdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kartal-Bostancı sahil yolu motorlu araç trafiğine kapatıldı. Etkinlikler kapsamında Kartal-Bostancı arasında “Otomobilsiz Kent Günü” etkinliği düzenlendi. Etkinlik boyunca sahil yolunu sadece yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma araçları kullandı. Sabah saat 10.00 sıralarında ise bisikletli bir grup Kartal İDO iskelesi önünde toplanıp Bostancı’ya pedal çevirdi.

Yarın Pendik’te bu yollara dikkat!

Yarın Pendik’teki bisiklet aktivitesinde 08.30-10.00 saatleri arasında kapalı olacak yollar şöyle: E-80 TEM Kocaeli istikameti trafik akışı Kurtköy ayrımından D-100’e, Kurtköy Gişeler Kocaeli istikameti akışı yine D-100’e, Orhanlı Gişeler Kocaeli istikameti de D-100’e yönlendirilecek.