Erzurum'dan Edirne'ye göçen ailenin kızı Kübra Ayık (24), okul harçlığını kazanmak amacıyla kardeşinin çalıştığı kasap dükkanına yardım için gelip gittiği sırada, dükkan sahibinin önerisiyle kasaplığa atıldı.

AA'nın haberine göre 7 yıldır kasaplık yapan, aynı zamanda Süslü Egzos Motosiklet Kulübü Edirne temsilciliği görevini yürüten Ayık, hem erkek işi olarak bilinen kasaplıktaki mahareti hem de motosiklet tutkusuyla ilgi topluyor.

Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısı'nın tek kadın çalışanı ve meslektaşlarının "Kasap kız" diye seslendiği Kübra Ayık, sabah iş yerini açmak için evinden erken saatte çıkıyor.

Motoruyla iş yerine gelen Kübra, motorcu kıyafetini, kaskını, eldivenlerini ve dizliklerini kenara bırakarak, kasap önlüğünü takıp işine başlıyor.

"ERKEK İŞİ DEMEYİN"

İşini severek yapan Ayık, yaptığı açıklamada, ailesi ve yakınlarının kasaplık yapmasına şaşırdığını ve yadırgadığını söyledi.

Ailesinin "Neden kasapta çalışıyorsun? Kız gibi iş yap." sözleriyle karşılaştığını anlatan Ayık, "Ailemin yanı sıra, dışarıdan da tepkiler aldık. İlk başlarda öğretmenlerim ve arkadaşlarım da tepki gösteriyordu. Öğretmenlerime 'ben kasabım' dediğimde, 'sen nasıl kasaplık yapıyorsun' diye soruyorlardı. Bunun cüsseyle alakası yok. Yürekten istiyorsan ve becerin varsa yapabiliyorsun. Tabii bugün de 'mesleğin ne' diye sorduklarında 'kasabım' diye cevap verince insanlar şaşırıyorlar ama ufak ufak alıştılar." dedi.

Sosyal medya hesaplarında da "Kasap kız" kullanıcı adını kullandığını belirten Ayık, "Videolarımı falan gördüklerinde de 'sen gerçekten' kasapmışsın diyorlar. Kadınların çalışma hayatında yer alması ve her işi yapabilmesi çok normal bir şey. İşleri kadın ya da erkek işi şeklinde ayırmamalı. İnsan olarak hepimiz aynıyız. 'Erkek işi' demeyin, elinizden geliyorsa, yüreğinizde varsa istediğiniz işi yapın." diye konuştu.

Kadınların her işi yapabileceğini anlatan Ayık, "Kadın eli değen her yer güzelleşir. Her yerde olmalılar. Özel harekatta polis kadınlarımız var, taksici ablalarımız var. Birçok dalda çalışan kadın emekçi çalışanlarımız var. Her yerdeyiz biz. Her yerde de olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"ÇARŞIYA NEŞE VE GÜZELLİK KATIYOR"

Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısı esnafından Mustafa Lepki de Kübra Ayık'ın hırslı, başarılı ve tuttuğunu koparan biri olduğunu söyledi.

Kasaplığın sadece erkeklere özgü bir iş olmadığını anlatan Lepki, "Kadın işi ya da erkek işi diye bir şey yoktur. Kadınlar her işi yapar. Güç anlamında belki fark var ama iş ayrımı hiçbir zaman yapılmamalı." görüşünü dile getirdi.

Esnaf Ahmet Hatipler ise Ayık'ın ve tüm kadınların iş hayatında yer almasını desteklediğini belirterek, "Çarşıya neşe ve güzellik katıyor. Çarşımızda daha önce erkek berberi kadın çalışanımız vardı o da iş yerini kapattı gitti. Kübra hanım çarşının tek kadın çalışanı. Çarşımızda kadın çalışanların artmasını isteriz. Canlılık gelir çarşımıza. Kadın çalışan olunca erkekler çeki düzen veriyor kendine." şeklinde konuştu.

Kasabın müşterilerinden Şafak Aktürk de kadın çalışanların daha kibar ve işini daha düzgün yaptığını söyledi.

