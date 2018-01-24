İstanbul Beşiktaş Arnavutköy’de cumartesi günü sabaha karşı eski sevgilisi Kasım Garipoğlu tarafından dövüldüğünü iddia eden Leyla Koray şikâyetçi oldu. Hastanedeki tedavisinin ardından polise ifade veren Koray, “Kasım’la 5 yıl kadar beraber olduk.Yaklaşık 6 ay önce de ayrıldık. Ben bir arkadaşımın evindeydim. O sırada Kasım arkadaşımı aradı. Onun geleceğini öğrenince de ben evime gittim” dedi.

‘TOKATLA UYANDIM’

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre Arnavutköy’deki evine gittiğini ve uyuduğunu söyleyen Koray yaşadıklarıyla ilgili şunları dedi:

“Sabaha karşı evimin kapısını zorla açarak içeri giren Kasım’ın bana attığı tokatla uyandım. Karşımda onu görünce de karşı koymaya çalıştım. Ancak bana tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Odadan çıkarak kaçmaya başladım. Tekrar beni yakaladı. Dövmeye devam ediyordu. Adeta gözü dönmüştü. Bu sefer de kendimi bir odaya kapattım. Bir süre bekleyince de evin dış kapısının kapandığını duydum.”

‘KOMŞULAR KAPIMA GELDİ’

Bir süre sonra Garipoğlu’nun kapıyı kırarak yeniden içeri girdiğini ileri süren Koray’ın, “Aşırı alkollüydü. Tekrar dövmeye başladı. Bu sırada sesimi duyan komşular kapıma geldi. Bunları gören Kasım da evden çıkarak uzaklaştı” dediği öğrenildi.

KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA İSTEDİ

Hayyam Garipoğlu’nun oğlu olan Kasım Garipoğlu’ndan şikâyetçi olan Koray’ın, hayatının tehlikede olduğunu ve Kasım’dan çok korktuğunu belirterek, koruma kararı ve uzaklaştırma kararı da talep ettiği öğrenildi. Koray’ın şikâyetinin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Kasım Garipoğlu’nu gözaltına aldı. Garipoğlu, polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLDU SONRA YALANLADI

Resmi kayıtlara da yansıyan dayak olayı Habertürk’te önceki gün “Yine Garipoğlu vakası” başlığıyla haber oldu. Ancak Leyla Koray, haberin ardından sosyal medya hesabında “dayak” olayını yalanladı. Koray, “Bugün şahsım adına çıkan haberler asılsızdır. Kendisiyle seviyeli bir ilişki yaşayıp seviyeli bir şekilde ayrıldık. Beraber geçirdiğimiz 5 sene boyunca kendisinin kimseye en ufak zarar verdiğine şahit olmadım. Çıkan çirkin haberlere itimat etmezseniz sevinirim” mesajını paylaştı.

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