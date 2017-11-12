Kasımpaşa'da neşeli antrenman

Süper Lig'in 12. haftasında Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak olan Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kemeburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki çalışmada oyuncular ayak tenisi oynadı. Antrenmanda milli takımlarda bulunan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Omeruo ve Jhon Murillo yer almadı.