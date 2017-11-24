Kasımpaşa'dan Konya mesaisi

Kasımpaşa, Konyaspor'a hazırlanıyor.



Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas-şut çalışmalarıyla sona erdi.



Kaleciler; Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı. Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 14.00'da yapacağı antrenman ile devam edecek.

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