Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreni katıldı. Konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili mesajlar da veren Erdoğan, "Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"KADERİM İSTANBUL VE KASIMPAŞA'DA YAZILDI"
Açılışını yaptığımız, semtimin en hassas noktası diyebileceğim Kasımpaşa Tüneli'nin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a, eski büyükşehir belediye başkanımız Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
Kaderimin Kasımpaşa ve İstanbul'da yazılmış olmasından çok bahtiyarım. Belediye başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren milletimize hizmet ettik. 15 yılda 3.5 kat büyümüş, zenginleşmiş bir Türkiye manzarasıyla karşılaşıyoruz.
"KATETTİĞİMİZ MESAFE BİRİLERİNİ KAYGILANDIRIYOR"
Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediliyor.
Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz.
"ALMANYA DAHA NEYİ BEKLİYOR"
Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister. Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acabadünya buna ne der?
Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. 8 gün içinde 394 teröristi etkisiz hale getirdik.
"HEPSİNİN ÜZERİNDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇERİZ"
Bize dostluk elini uzatana, biz kucağımızı açarız. Bizden yardım isteyene, biz ekmeğimizi böler veririz ama bize saldıran, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. Bu terör örgütünün adı ister FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister PKK olsun, ister PYD, YPG olsun, hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarsa çıksınlar hiç fark etmez. Allah'ın izniyle hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz.
"BUNLAR DİNSİZ, ALLAHSIZ, KİTAPSIZ"
Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle silahla bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatını kaybederken, yaralanıp huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba? Bu PYD, YPG, DEAŞ. Ya bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimi nereye nasıl izah edecekler?
BAŞBAKAN YILDIRIM: TERÖR KUŞAĞINA İZİN VERMEYECEĞİZ
Törende konuşan Başbakan Yıldırım da şu mesajları verdi:
Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların birçoğu da son 15 yılda yapıldı. 2023'te inşallah İstanbul'da bin kilometrenin üzerinde raylı sistem, metro kazandırmış olacağız. Bunun yanında 3. havalimanının açılışını bu yıl sonu gerçekleştireceğiz. Tamamı bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak. Çılgın proje Kanal İstanbul'a da bu yıl içinde başlıyoruz, hayırlı olsun.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin başına bela olan eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin'deler. Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz.
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