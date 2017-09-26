Kastamonu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Bozkurt İlçesi eski belediye başkanı 71 yaşındaki Ruhi Başkaya ve eşi 62 yaşındaki Sabiha Başkaya öldü, 4 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Devrekani- Çatalzeytin ilçeleri arasındaki yolun İnciğez Köyü mevkisinde meydana geldi. Ruhi Başkaya yönetimindeki otomobil, karşıdan gelen 23 yaşındaki Ekrem Güney'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Ruhi, eşi Sabiha, kızı 33 yaşındaki Fatma Hilal Başkaya, diğer sürücü Ekrem Güney, yanında bulunan 21 yaşındaki Sena Alakara ve 20 yaşındaki Hülya Tuncay yaralandı.



Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ruhi Başkaya ve eşi Sabiha Başkaya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ruhi Başkaya'nın, Bozkurt'ta 12 Eylül 1980 darbesi öncesi bir dönem belediye başkanlığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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