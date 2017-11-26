Kastamonu'da görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kentte akşam saatlerinde etkili olan ve yoğunluğunu giderek artıran sis, özellikle şehir merkezi ile Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli istikametinde görüş mesafesini kısalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, olumsuzluk yaşanmaması için önlem alındı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sisin aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

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