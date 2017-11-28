Kastamonu'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Kastamonu'da, inşaatın 4'üncü katında çalışırken asansör boşluğuna düşen işçi Ferhat Yalçınkaya (29), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, Kuzeykent Mahallesi, Meşeli Sokak'ta bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. Asansör firmasında çalışan Ferhat Yalçınkaya, kaba inşaatı tamamlanan binanın 4'üncü katında, asansör kurulumu yaparken, dengesini kaybedip, asansör boşluğundan zemin kata düştü. Ağır yaralanan Yalçınkaya, iş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçınkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ferhat Yalçınkaya'nın, 21 gün önce evlendiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.