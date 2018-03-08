Kastamonu'nun Küre ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16'sı öğrenci toplam 18 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Küre ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Kayadibi köyünden aldığı öğrencilerle ilçe merkezine gelen 51 yaşındaki Ahmet Uçar yönetimindeki 37 EP 949 plakalı öğrenci servis minibüsü karşı yönden gelen 41 yaşındaki Mete Tunoğlu'nun kullandığı 78 SF 518 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki sürücü ile birlikte, servis minibüsünde bulunan 16 öğrenci yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Küre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücüler Ahmet Uçar ve Mete Tunoğlu ile birlikte 3 öğrenci Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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