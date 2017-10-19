Katalan liderden İspanya'ya gözdağı: Görüşmezseniz bağımsızlık ilan ederiz!

Katalonya lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı'na gönderdiği mektupta kendileriyle görüşmemesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini söyledi.

İspanyol hükümet sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, 11.30'da konuyla ilgili açıklama yapılacağını açıkladı.

Reuters'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Puigdemont'un mektubunun ardından Cumartesi günü konuyu görüşmek üzere bir araya gelecek olan İspanyol hükümeti, anayasanın 155. maddesini işleterek Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak.

İspanya hükümeti Pazartesi günü, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'a "askıya alınmış bağımsızlık ilanıyla neyi kast ettiğini" netleştirmesi için perşembe gününe kadar süre vermişti.

Katalonya lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a mektup yazarak Katalonya'nın geleceğini belirleyecek yeni sürecin başlamasını istemiş, İspanya ile Katalonya liderlerinin önümüzdeki iki ay içinde diyaloga geçmek için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.