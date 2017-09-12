İspanya'da 1 Ekim'de gerçekleşecek olan Katalonya Bağımsızlık Referandumu'nda eğer "Evet" oyları ağır basarsa ve sandıktan "Evet" oyu çıkarsa Katalonya, bağımsızlık için oy kullanacak. Peki Katalonya neresidir?

KATALONYA

İspanya'nın İber Yarımadası'nda yer alan özerk bölge, 4 şehirden oluşuyor ve Katalonya adı veriliyor. Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona'dan oluşan Katalonya, referandumda "Evet" oyunun kazanması durumunda bağımsızlık için oy kullanacak

Günümüzde eski Katalan Prensliği'nin sahip olduğu topraklardan oluşan Katalonya'nın kuzey sınırlarında Fransa ve Andorra, doğusunda Akdeniz, batı ve güney sınırlarında İspanyol özerk bölgeleri bulunmaktadır.

Katalonya'nın resmi dilleri Katalanca, İspanyolca ve Oksitanca'nın Aranca lehçesidir. Aran Vadisi'nde yaklaşık 7 bin kişinin konuştuğu Aranca dili, Oksitanca'nın bir lehçesidir.

2014 verilerine göre Katalonya'nın toplam nüfusu 7 milyon 512 bin 982'dir ve bölge nüfusu, İspanya'nın yüzde 16,1'ini oluşturmaktadır.

Katalonya'nın başkenti en büyük şehir olan Barselona'dır. İspanya’nın 2. en nüfuslu belediyesi ve Avrupa Birliği içerisindeki en yoğun nüfuslu 17. kentsel alandır.

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