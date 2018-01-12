Katar, BM'ye şikayet mektubu gönderdi

Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait askeri kargo uçağının ulusal hava sahasını ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet mektubu gönderdiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, BAE'den Bahreyn'e giden askeri kargo uçağı 3 Ocak'ta Katar'ın ulusal hava sahasını ihlal etti. Haberde, söz konusu ihlale ilişkin Katar'ın BM Genel Sekreteri ve BMGK'ye ikinci şikayet mektubunu gönderdiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, Katar'ın BM Temsilciliği BAE'ye ait bir savaş uçağının 21 Aralık 2017'de Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle dün de BMGK'ye şikayette bulunmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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