Katar: Ülkemiz abluka altında fakat yapıcı diyaloğa hazırız

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Merihi, New York'ta yapılan 72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada Körfez krizine işaret ederek, ülkesinin anlaşmazlıkları çözmek ve hakkındaki iddiaları görüşmek için doğrudan ve yapıcı diyaloğa hazır olduğunu dile getirdi.



Merihi, "Ülkemiz, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır tarafından kara, hava ve deniz ablukasına maruz kalıyor. Bunun herhangi bir hukuki dayanağı yok. Ayrıca uluslararası kanunlar, sözleşmeler ve insan hakları açıkça ihlal ediliyor." ifadelerini kullandı.



"Uluslararası realite, taraflı uygulamaların, bölgesel ve uluslararası barışın önünde tehlikeli engeller teşkil ettiğini ortaya koydu. Ayrıca bunlar, kolektif güvenlik sistemini de tehdit ediyor." şeklinde konuşan Merihi, "Söz konusu uygulamalar, istikrarsız bir ortamın oluşmasına neden oluyor. Çatışmaları körüklüyor ve terör örgütlerinin bu uygulamaları yapan ülkeler ve etkilenen ülke arasında koordinasyon yokluğundan faydalanarak illegal hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı oluyor." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.