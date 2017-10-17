Kate Middleton ayıyla dans etti

Birleşik Krallık Cambridge Düşesi Kate, 3’üncü çocuğuna olan hamileliği sebebiyle sabahları yaşadığı mide bulantılarının hafiflemesinin ardından halkın arasına karıştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Düşes Kate, eşi Prens William ve Prens Harry ile birlikte Londra’daki Paddington İstasyonu’nda düzenlenen yardım etkinliğine katıldı. Kraliyet üyeleri, çocuk filmi “Paddington 2”nin karakterlerinden ayı Paddington’ın da platformuna uğradı. Düşes Kate, maskot ayı kostümü giyen bir kişiyle dans etti. Prens William, eşinin daha iyi hissettiği bilgisini paylaştı.