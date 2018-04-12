YÖK Genel Kurulu, ESOGÜ'de yaşanan silahlı saldırı olayını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında, dün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulunca, ESOGÜ Rektörlüğüne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine özellikle bir hukukçu öğretim üyesini vekaleten atadıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

5 Nisan günü Osmangazi Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Volkan Bayar, üniversitede görevli 4 öğretim görevlisini silahla ateş ederek öldürdü. Bayar'ın silahlı saldırısında 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası üniversite önünde açıklama yapan Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ayşe Aypay, "Bugün ifade vermeye gitmeseydim, beşinci cenaze ben olacaktım. Defalarca YÖK'e, rektörlüğe dilekçe yazdık. Hiçbir şekilde işlem yapılmadı." diyerek üniversite yönetimi ve YÖK'e sitem etmişti. Yaşananların ardından Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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