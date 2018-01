GALATASARAY’DA ŞİMDİ NE OLACAK?



SELÇUK TEPELİ: "PARA TARTIŞMALARI GALATASARAY'I REZİL EDER"

Dursun Özbek, kulübün varını yoğunu sattığı halde bir vizyon, yeni bir hikâye üretemediği; kurduğu takım ciddi maçlarla dökülmeye başladığı an başkanlığı kaybetmişti aslında. Ama rakibi olmadığı için bunu kendi bile göremedi. Sonra da seçim kurnazlıklarıyla meydan okuyunca kaybetmesi için bir rakibe de ihtiyaç kalmadı. Mustafa Cengiz’in seçilmesi, Galatasaray camiasına şimdilik iyi geldi. Seçimle hâlâ başkan ve yönetimin değiştirilebildiği görüldü. Bu önemli bir ayrıcalık... Ama bu, Galatasaray’ın sorunlarını tek başına çözmez. Teşhis ve tedavi geciktikçe camianın yine tadı kaçacak. Mesela UEFA’dan ceza lafları dolaşmaya başladı yine. Şampiyonluk şart. Ama işte bir başka müstakbel mesele: Terim’in Galatasaray’ı Arda’lı Başakşehir’i yenemez. Hatta Arda’nın Başakşehir’e transferiyle mucizelere bağlı şampiyonluk şansını hepten kaybetti Sarı-Kırmızılılar. Arda’nın inadı takımına farklı bir enerji katacak, Başakşehir herkesten çok Galatasaray ile yarışacak. Terim’in teknik direktörlüğü daha önemli bir gelişme belki. Ama Terim kenarda, Arda sahada... Galatasaray şimdiden, her maça çaktırmadan yansıyacak bu rekabete hazır olmalı.

BAŞKAN ADAYI PARA KOYMALI

Sonuçta Galatasaray hâlâ sadece günü kurtarmaya çalışıyor. Beklenti eşiği düştü taraftarın. Yarına dair kafa açıcı bir fikir görünmüyor. UEFA ve Süper Kupa şampiyonu, artık Avrupa’da başarıyı hayal bile edemiyor. Amatör branşlar ölüyor. Altyapıdan Galatasaray terbiyesiyle genç oyuncu çıkmıyor. “Çıkanlar Galatasaray terbiyesiyle mi çıktı?” derseniz; eh onun cevapları da ortada. Mali tablo malum, artık satacak arazi de yok. Seçim sonrası yaşanabilecek para tartışmaları Galatasaray’ı rezil edebilir. Oysa Galatasaray Kulübü Başkanlığı gibi ayrıcalıklı bir göreve talip olanların ‘bir yolunu bulup’ çok yüksek maddi katkılarda bulunmak zorunda hissetmemesi bir saçmalık... Kulüp ölürken yönetici elitin itiş kakışı saçmalık. Şimdi bazı okurlar beni kötümser bulacak. Peyami Safa (1899-1961) ölmeden önce ağzında kan görünce “İşte bu fena” demiş, Alman düşünür İmmanuel Kant’ın (1724-1804) ağzından ise benzer bir durumda ölürken “İşte bu iyi” cümlesi dökülmüş... Peki, sonuç aynıysa hangisi iyimser, hangisi kötümsermiş?



HALİL ÖZER: UEFA YENİ YÖNETİM TANIMAZ

Mustafa Cengiz’in Galatasaray’a başkan seçilmesi camiada kesinlikle bir sinerji yarattı. Taraftar tarafından üretilen ve yeni yönetimin de büyük katkı verdiği ‘yellowfriday’ projesi de bunun kanıtlarından birisi. Ancak şu var. Bu tip projelerin getirileri Galatasaray’ın içinde bulunduğu duruma bir damla kadar çözüm olabilir. Çünkü ortada vahim bir durum var. Belki kimse çok farkında değil ama tehlike kapıya dayandı. UEFA mali kriterleri şu andaki en büyük tehlike. Dursun Özbek yönetimi bu soruna aylardır çözüm bulamamış ve bir yıllık cezaya rağmen hala olayın vahametini anlayamamıştı. Galatasaray bu saatten sonra Avrupa kupalarından yine men olma gibi bir durumu kaldıramaz. O yüzden diyorum ki herkes kavgayı bırakmalı. Galatasaray için mücadele etmeli. UEFA yeni yönetim filan tanımaz.



ATİLLA TÜRKER: BELHANDA TRANSFERİNDE CAMBAZLIK YAPILDI

Bin tane oyum olsa, 1000’i de Mustafa Cengiz’e verirdim. Tabii, Cengiz’i tanıdığım için değil, Dursun Özbek’in icraatlarını gördüğüm için. Özbek insanların zekâsıyla oynamaya kalktı. Tahmin ediyorum ki bazı transferlerin perde arkası da ortaya çıkar. Misal, Belhanda... Duyumum şu: Dinamo Kiev, Belhanda’nın bonservisi için Nice’ten 4 milyon Euro ister. Nice fazla bulur, vermez. Peki, sonra ne olur? Galatasaray, D.Kiev’e 8 milyon Euro verip alır. Bu olayın Özbek’in dışında geliştiğini belirtmek isterim. Yani çevresindeki insanlar cambazlık yaptı.



MERİÇ MÜLDÜR: KONUŞULAN ŞU Kİ; UEFA'DAN 3-4 YIL MEN GELEBİLİR

Dursun Özbek’in en büyük hatası son dönemdeki gereksiz konuşmaları. Özellikle “İmzacılar tüydü” lafı muhataplarını harekete geçirdi. Aslında çok yanlış bir söz de değil. Bazıları seçime bile gitmeyecekti, bazıları beyaz liste oluşturacaktı. Ama o sözü o üyeleri kışkırttı, evlerinden çıkardı, salona getirdi. Ayrıca benim duyduğum, seçime iki gün kala bir yemekte liselilerle tartışmış, “Siz ne derseniz deyin ben seçimi zaten kazandım” gibi sözler sarf etmiş. Liselilere karşı çıkıp da Galatasaray’da kim seçim kazanmış da Özbek kazansın? Yeni yönetime gelirsek... Terim geldi hava değişti. Cengiz’in başkanlığı da müthiş bir enerji yarattı. Bu arada herkes borçlardan, bulunması gereken paralardan bahsediyor da esas tehlike UEFA. Konuşulan da şu ki; 3-4 yıl Avrupa’dan men çıkabilir. Umarım sadece dedikodudan ibarettir.



SERDAR ALİ ÇELİKLER: ALTAYLI TEK BAŞINA MUHALEFETİ TOPLADI

Mustafa Cengiz Başkan’a hayırlı olsun diyelim öncelikle. Mustafa Bey sadece Dursun Bey’i değil, bir takım kongrebazları da devirdi. Derin dip falan gibi isimleri olan klikleri de. Medyayı da... Fatih Altaylı’nın tek başına toparladığı muhalefet bu seçimin farklı sonucunu ortaya çıkardı. Yeni dönem bir şey getirmez. Mayıs seçiminde gelecek yönetimin artık şunu anlaması lazım... Galatasaray ya el değiştirecek; ya da Galatasaraylılar el ele verip, asgari müşterekte buluşup kulüplerini kurtaracaklar. Mayıs seçimi bunun kararını ortaya koyacak. UEFA’dan 3 yıl ceza geleceği söyleniyor, şaka değil. Her kulüp ferdinin kulübüne sahip çıkması lazım. 4 ay boyunca Cengiz Başkan’ın yapacağı iş takıma sahip olmak ve mayıs seçimine ‘doğru’ bir biçimde kulübü götürmek.



BÜLENT YAVUZ: ‘TÜYDÜLER’ LAFI TUZ BİBER EKTİ

Mustafa Cengiz’i öncelikle kutlamak isterim. Böyle bir ortamda bu seçimi kazanmak her babayiğidin harcı değildi. Ekibinde çok değerli üyeler var. Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas camiada sevilen kişiler. Sportif AŞ’de görev alacaklar. Ben Mustafa Bey ve arkadaşlarının başarılı olacağını düşünüyorum. Şampiyon olursa, ‘geçici başkan’ Cengiz mayısta ‘hakiki başkan’ olur. Dursun Başkan’ın yangından mal kaçırır misali seçim kararı alması sonunu hazırladı. ‘Tüydüler’ lafı tuz biber ekti. Adı ‘Dursun’du ama duramadı.



İBRAHİM YILDIZ: EN BÜYÜK TEHLİKE UEFA

Seçimden herkes için sürpriz bir sonuç çıktı. Özbek’in yanlışı, mayıs ayındaki seçimi yapmayacağını söylemesiydi. Aslında Galatasaray’ı bekleyen en büyük tehlike önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak UEFA ile yaşayacağı sorundur. Mali kriterler Sarı-Kırmızılılar’ın başını oldukça ağrıtacak gibi görünüyor.



FAİK ÇETİNER: ÖZBEK'İ DOSTLARI YAKTI

Galatasaray kongresi adeta ders verir gibiydi. Birlikte olduğum çok önemli Galatasaraylı dostlar bile sayın Mustafa Cengiz’in hiç şansı olmadığını söylediler. Demek ki işin içine sandık ve gizli oy girdi mi her üye demokratik hakkını kullanıyor. Dursun Özbek, etrafındakilerin dolduruşuna geldi. Galatasaraylı dostları onu yaktı.

ÖNEMLi OLAN KULUBUN MENFAATi

Habertürk kurmayları Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar arasındaki barışı değerlendirdi:



MERİÇ MÜLDÜR: Aziz Yıldırım kulübün menfaatlerini ilk sıraya koyarak bu ortaklığın önünü açtı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Aydınlar, Acıbadem ve Fenerbahçe açısından başarılı bir anlaşmadır.

ATİLLA TÜRKER: Ortada sadece Fenerbahçe’nin menfaati söz konusu ise elbette ki saygı duymamız gerekir.

FAİK ÇETİNER: Aziz Yıldırım işin içinde Fenerbahçe’nin menfaatleri varsa, bildiğini yapar



SELÇUK TEPELİ: "FENERBAHÇELİLER ARTIK HEYECAN VERİCİ BİR MACERA İSTİYOR"

Fenerbahçe’de ciddi bir seçim yarışı var. Bu yarışta ilginç gelişmeler göreceğiz. Benim gözlemlerim, Ali Koç’un yazmaya ve paylaşmaya başladığı Sarı-Lacivert yeni hikâye, Fenerbahçe taraftarının ilgisini daha fazla çekiyor. Romantik vaatlerle, nostaljik motiflerle süslenmiş iddialı, birleştirici, huzurlu bir gelecek vizyonu işe yarıyor. Eski simaların seçimlik kaygılarla bir araya geldiği fotoğraflar, camiayı pek motive etmiyor gibi görünüyor. Fenerbahçeliler, zorlu olacağını bilseler de artık heyecan verici bir maceraya atılmak istiyor.

ESKİ KURTLAR DAHA İYİ OYNUYOR

Robinho gibi bu tür transfer girişimlerine cesaret edemeyen büyük kulüplerden doğal olarak daha genç isimler transfer etmelerini bekliyorsunuz. Ama günün sonunda eski kurtlar daha iyi performans gösteriyor. O halde neden riski göze alıp bu oyuncuları eski günlerine döndürmek için adım atmaya cesaret edemiyorlar? Çünkü iyi bir yöneticilik performansı gerekiyor. Ve besbelli büyüklerde kendine güvenen pek fazla yönetici bulunmuyor. Neyse, sonuçta ligin kalitesi artıyor. Bu da iyi bir şey



HALİL ÖZER: İKİ TARAF DA AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA

Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar’ın yaptığı anlaşma hiç kimsenin beklemediği bir durum. Çünkü son yıllarda yaşananlar böyle bir anlaşmayı olanaksız kılıyordu. Elbette onlar için Fenerbahçe çok önemli. Ancak bu olayın boyutu nasıl gelişti, anlaşma nasıl oldu? Ve camiayı ikna edecek bir açıklama yapılmak zorunda. O kadar rahatsız edici sözler hala insanların aklında. Bence bir an önce taraflar bir açıklama yapmalı. Aksi bir durum, hedeflenen amacı çöpe atar ve hem Sayın Yıldırım’a hem de Sayın Aydınlar’a zarar verir.



FUTBOLUMUZA OLUMLU ETKİ YAPAR

Başlangıçta Robinho için “Adam çok yaşlı” yorumunu yapabilirsiniz. Ancak ülkemizde oynayan Pepe, Valbuena, Eto’o, Love gibi oyuncuları ve yaptıklarını düşünürseniz bu transferin iyi bir transfer olduğunu kabul edebiliriz. Şu andaki form grafiğini bilmememize rağmen Sivas’a ve futbolumuza etki yapacağına inanıyorum. Ülkemizde yenilenen pırıl pırıl statlar, maddi olanakların artması, Avrupa’da da ilgi çekici bir hale gelmesi sayesinde önümüzdeki yıllarda gelecek olan yıldızların yaş ortalamasının geriye çekileceğini düşünüyorum.



MERİÇ MÜLDÜR: YILDIRIM, FENERBAHÇE'NİN TA KENDİSİDİR

Seçime bir etkisi olacağını düşünmüyorum da Fenerbahçe’ye maddi anlamda büyük getirisi olacağı kesin. Mehmet Ali Aydınlar’ın aylar öncesinden üniversitenin yapım maliyetini üstlenmeye yönelik bir talebi vardı, Aziz Yıldırım da kulü- bün menfaatlerini ilk sıraya koyarak bu ortaklığın önünü açtı. “Göğüs sponsoru neden yok?” diyenlere “İşte size sponsor” dedi. Aziz Yıldırım sadece Fenerbahçeli değildir, Fenerbahçe’nin ta kendisidir. Kulübün menfaati oldu mu O’nun için akan sular durur. Nasıl ki Aykut Kocaman’ı yeniden göreve getirirken “Önce Fenerbahçe” dedi, bu sponsorluğu da öyle görmek lazım. UEFA’ya karşı da kulübün eli güçlendi. Bu hamle belki de UEFA’dan gelebilecek muhtemel bir cezanın önünü kesti.

BİZİM GENÇLERE KATKILARI OLUYOR

Yaşları nedeniyle eleştiriler oluyor da maalesef bizim futbolumuzun gerçeği de bu. Erken yaşta o paraları Robinho gibi isimlere kim verecek de Türkiye’ye getirecek? Eto’o, Love, Adebayor’un katkıları inkâr edilemez. Seyir zevkimizi artırdılar. Robinho da aynı anlamda etki edecektir. Bu tarz isimlerin bizim genç oyuncularımıza da olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: YILDIRIM İŞİNE GELDİĞİNDE HERKESLE İTTİFAK KURAR

Geniş yorumu köşe yazımda yazdım. Kısaca özetlemek gerekirse Aydınlar, Acıbadem ve Fenerbahçe açısından başarılı bir anlaşmadır. Aziz Yıldırım açısından ise bana göre hiç şaşırtıcı olmayan bir durum. Aziz Bey işine geldiğinde herkesle ittifak kurar, rakip gördüğü herkese de her şeyi der... Savaşmaktan da çekinmez. Ali Koç da bunları anlamaya başladı artık. ADEBAYOR VE ETO’O EFEKTİ YARATIR

Robinho transferini 1 milyon 250 bin Euro gibi ücretle bitiren menajer Mete Kaplangı’yı ve Sivas yönetimini tebrik ederim. Bence Adebayor ve Eto’o efekti yaratacaktır.



ATİLLA TÜRKER: BARIŞIN KÖTÜSÜ OLMAZ

Ortada sadece Fenerbahçe’nin menfaati söz konusu ise elbette ki saygı duymamız gerekir. Ama yarınlarda yapılacak herhangi bir seçim öncesi bu barış sağlandıysa, zihinlerde değişik soru işaretleri oluşur. Hayırlı olsun tabii. Barış barıştır. Barışın kötüsü olmaz.

PARALAR BOŞA GİDİYOR

Önemli yıldızları izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ama şu da var. Ülkemizdeki transferlerin çok önemli bölümü hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Paralar boşa gidiyor. Bugüne kadar biraz daha akılcı davranılsaydı, yıldız oyuncu sayısı çok artardı. Eto’o, Love ve Adebayor’a verilen ücretleri biliyoruz.



İBRAHİM YILDIZ: YILDIRIM KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR

Aziz Yıldırım yeniden baş- kan olmak için her yolu deneyecektir. Karşısında oldukça güçlü bir rakip var. Ali Koç, kişiliği ve toplumda ki ‘güvenilir adam’ algısı ile şimdiden puanları topluyor. Üstelik para konusunda bir sıkıntı olmayacağını herkes biliyor. Bu nedenle Yıldırım’ın, bir süredir küs olduğu M.Ali Aydınlar ile bir araya gelmesi hiç de şaşırtıcı değil.

ROBİNHO VİZYONU YÜKSELTECEK

Dünya futbolunun efsanesi Pele’nin “Veliahtım” dediği Robinho’nun gelmesi büyük bir olaydır. Sivasspor’un vizyonunu yükseltecek ve futbolumuza büyük katkı sağlayacaktır.



BÜLENT YAVUZ: BU SPONSORLUK TARİHE GEÇER

Mehmet Ali Aydınlar’ın yüreğinde 2011’den kalan bir sızı vardı. Çünkü O’nun Fenerbahçeliliği çok büyüktü, çok kutsaldı. O tarihlerde “Fenerbahçe’yi düşüren başkan olmam, istifa ediyorum” demesi de tam da bu sevginin karşılığıydı. Bir de 45 milyon Euro sözü vardı. Aydınlar yüreğindeki sızıya-sevgiye ve verdiği söze daha fazla dayanamadı. Teslim oldu Aziz Başkan’a... Aziz Yıldırım şike süresince delikanlı gibi durdu durmasına ama canı da çok yandı. Her zaman söylediği “Fenerbahçe’nin menfaatleri her şeyden önce gelir” cümlesinden hareketle Aydanlar’a “Tamam” dedi ve elini uzattı. Bu sponsorluk tarihe geçer.

FUTBOLUYLA BÜYÜLESİN

Son 3-4 sezona baktığımızda önemli oyuncular geldi, bazıları çok başarılı. Eto’o, Quaresma, Adebayor ve Love gibi. Bazıları da hayal kırıklığı oldu Robin van Persie gibi... Vergi cenneti bir ülke oluşumuz ağız sulandırıyor. Gelsinler, başımızın üstünde yerleri var. Lakin hakkını versinler. RvP ve Nasri gibi değil ama! Adebayor, Eto’o, Love, Gomis gibi... Hem çalışkan hem sevecen hem de futboluyla büyüleyen olsunlar. Şimdi Robinho geldi. Sivasspor’a hayırlı olur inşallah.



FAİK ÇETİNER: FENERBAHÇE MENFAATLERİ İÇİN BİLDİĞİNİ YAPAR

Kim ne derse desin, yakından tanıdığım Mehmet Ali Aydınlar’ın Fenerbahçeliliği’ni kimse tartışamaz. Aynı şekilde Aziz Yıldırım da işin içinde Fenerbahçe’nin menfaatleri varsa, bildiğini yapar. Mehmet Ali Aydınlar bir yerde, 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe’nin gördüğü maddi zararları karşılamıştır. Ödediği rakam önemlidir. Umarım bu anlaşma Fenerbahçe’nin özlediği barışın da ilk habercisi olur. Seçimin kaderini ise büyük ölçüde Aykut Kocaman ve takımı belirler.

SORUN YAŞAMAZSA BAŞARILI OLUR

Robinho’nun Sivas’ı tercih etmesi de Sivas’ın O’nu getirmesi de sürpriz. Sivas’ta el üstünde tutulacağı kesin. Sosyal hayatında sorunlar yaşamazsa başarılı olur. Yıllar sonra Sivas’a ve Sivasspor’a büyük bir renk geldi.

