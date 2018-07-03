Sıcak havanın etkilerine rağmen sağlıklı kalmak için alınması gereken önlemler...
BEBEĞİNİZİN SAĞLIĞINI KORUYUN
Yazın, çocuk ve bebeklerde ishaller daha sık görülmektedir. Bu problemin önüne geçmenin en iyi yolu onların sıvı ve mineral ihtiyacını karşılamaktır.
0-6 ay arasındaki bebeklere yalnızca anne sütü ile beslenme yeterli yapılıyorsa, su vermeye gerek yoktur. Ek gıdaya başlayan bebeklerde sıvı ihtiyacı anne sütü ve formül mamalarla desteklenmelidir.
SU, AYRAN VE SODA KURTARICI İÇECEKLER
Yetişkinlerin sıvı ihtiyacı minimum 2 litredir. Sıcaklığın artması ile birlikte sıvı kaybı da arttığından 2,5-3 litre kadar sıvı alınmalıdır. Kahve ve çaylar sıvı tüketimi sağlarken aynı zamanda diüretik etki yapabileceğinden sıvı kaybını tetikleyebilmektedir.
Bu sebeple sıvı ihtiyacını karşılamak için su ile birlikte ayran, günde en fazla iki adet soda taze meyve sularını tüketmek gerekmektedir.
BAŞ DÖNMESİ VE BULANTI GÖRÜLEBİLİR
Yüksek sıcaklıklar; metabolizmayı değiştirdiği için kalp atım sayısında artış, organlara iletilen oksijenin azalması gibi metabolik olaylar, bu süreçte yüksek tansiyon, koroner kalp hastalıklarında artışa sebep olmaktadır. r buz katarak tüketin.
Ayrıca sıvı ve mineral kaybı için önlem alınmaması halinde bulantı, baş dönmesi, bayılma gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Diyabet, tansiyon ve kalp hastaları bu dönemde risk altındadır.
YUMURTA VE ET TÜKETİMİNE DİKKAT!
Aşırı sıcaklar, besin zehirlenmesine neden olan bazı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olduğundan, tüketilen yiyeceklere 2 kat daha fazla dikkat edilmelidir. Özellikle yumurta, tavuk, et, hindi, balık gibi gıdaların saklanma sıcaklıkları çok önemlidir.
KAHVALTIYI ABARTMAYIN, DONDURMANIN DOZUNU KAÇIRMAYIN
1 - Güne kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltıda, yumurta, zeytin, mevsim sebzeleri, süt, ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çayları, tam tahıllı ekmek tüketilmelidir.
2- Kızartmadan uzak durmalıdır; yemekler ızgara, sote, buharda pişirilerek yenmelidir.
3- Vitamin ve mineral ihtiyacı için 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmelidir.
4- Basit karbonhidratlar yerine kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek, müsli, yulaf ezmesi, bulgur gibi sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmelidir.
5- Et, tavuk, balık gibi protein içeriği yüksek gıdalar öğlen tüketilmelidir.
6- Akşam yemeklerinde sebze, salata, çorba tercih edilebilir.
7- Akşam yemekleri geç saatte bırakılmamalıdır. Acıkmayı önlemek için akşam öğünü akşam 18.30 ve 20.30 gibi saatlere bölünebilir.
8- Dondurma yaz için iyi bir tatlıdır ama dozu kaçırılmamalıdır. Hamur tatlıları ve şerbetli tatlılardan uzak durulmalıdır. Bunların yerine sütlü tatlılar ve mevsim meyveleri tercih edilebilir.
YAZ SICAKLARINA İYİ GELECEK SERİNLETİCİ İÇECEK TARİFİ
250 gr karpuz (çekirdeksiz)
100 gr çilek
Yarım limon suyu
1 çorba kaşığı (10 gr) chia tohumu
1 su bardağı (200 ml) badem sütü
Hepsini blenderdan geçirin ve istediğiniz kadar buz katarak tüketin.
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