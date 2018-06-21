Hitit uygarlığının merkezi olan iskilip’teki eserlere büyük ayıp

HİTİT uygarlığının merkezi olan Çorum’a bağlı İskilip, binlerce yıldır ayakta kalan tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor. Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sekreteri Sabri Çiçekci, Çorum’un İskilip İlçesi’nin, Evliya Çelebi’nin eserlerinde “ilim beldesi” olarak tasvir edildiğini vurguladı. Çiçekci, bölgedeki tarihi eserlere zarar verildiğini belirterek, “MÖ 700 yılına ait kaya mezarlıklarına ve süslemelerine zarar veriliyor. Mezarlıkların içine pislikten ve kötü kokudan girilemiyor. Sprey boyalarla yazılan yazılar nedeniyle eserler zarar gördü” diye konuştu.

DİNAMİTLERLE ZARAR GÖRDÜ

Çorum Müzesi Müdürü Arkeolog Metin Çakar, Çiçekci’yi teyit ederek, bölgedeki tarihi eserlere yönelik tahribatı şöyle anlattı: “Roma döneminden kalan mezarlar iki sütunlu, aslan figürlü, kare planlıdır. İçlerinde iki ölünün yatırıldığı yerler bulunur. 25 yıldır, tarihi eserlere zarar verenlerle, SİT alanlarını tahrip edenlerle ve kaçak kazı yapanlarla mücadele ediyoruz. Bilirkişi olarak o kadar üzücü olaylarla karşılaşıyoruz ki, sayılarının bu kadar fazla olması dehşet verici. Cahil insanlar işin ucunda para olduğu için kendilerini geliştirdi. Tarihi eser ararken kepçelerle, dinamitlerle çok sayıda eser ve ormanlık araziye zarar veriyorlar. Yakalananlar utanmadan aynı zararı vermeye devam ediyorlar.”

‘CEZALAR ARTIRILMALI’

Tarihi eserlere zarar verenlere kimi ülkelerde 12 yıla kadar hapis cezası uygulandığını belirten Metin Çakar, “Türkiye’de 2 yılla yargılanıp 2 ay içeride yatıyorlar ya da bin TL ceza ödeyip çıkıyorlar. Milyonlar bulacağına inanan kişiyi bin TL ceza mı durduracak. Cezaların ağırlaştırılması caydırıcı olacaktır” dedi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Salih Bardakcı ise “İskilip son yıllara kadar bu eserlerin tahrip olmadan günümüze ulaşmasını sağladı. Ancak, son yıllarda tahribat arttı” diye konuştu. Hititolog Özgür Meriç de tarihi eserleri korumak için okul öncesinde ve ilkokullarda çocuklara arkeoloji bilinci verilmesi gerektiğini söyledi.