Olay, saat 20.00 sıralarında Ovapınar Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Ramazan Üstün, iki çocuk annesi olan gelini S.Ü.'nün (35) Muharrem Ç. ile ilişkisi olduğunu yönünde söylentiler üzerine sokakta Muharrem Ç. ve kuzeni Nihat Ç.'nin önünü kesti.

DHA'nın aktardığına göre; kayınpeder Üstün, elindeki pompalı tüfekle iki el ateş açtı. Muharrem Ç.ve Nihat Ç. tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Vurulmasına rağmen Muharrem Ç., kaçarak yaralı halde Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Muharrem ve Nihat Ç'yi ambulanslarla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Nihat Ç.yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem Ç.ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan Ramazan Üstün'ü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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