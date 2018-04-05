Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde bir lokantada aşçı olarak çalışan 27 yaşındaki İsmail Duran, dün akşam ailesinin yanına gitmek istediğini söyleyerek, apart dairede birlikte kaldığı arkadaşından otomobilini isteyip yola çıktı.

Heybeli köyünde oturan ailesi ise bu sabah İsmail Duran'a ulaşamayınca, arkadaşını aradı. Arkadaşı da Duran'ın köye gelmek için yola çıktığını söyleyince, durumdan şüphelenen aile polis ve jandarmaya haber verdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan görevliler, MOBESE kayıtlarından plakası belirlenen otomobilden yola çıkarak, aracı Onaç Barajı kenarında park halinde buldu. Çalışmaları bu bölgeye kaydıran görevlilere AFAD ekipleri de destek verdi. Antalya'dan istenen dalgıç polisler de aramalara katıldı.

İsmail Duran'ın anne ve babasıyla ikizi de baraja gelerek çalışmaları takip etti. Dalgıç polisler kıyıya yaklaşık 2-3 metre mesafede İsmail Duran'ın cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan İsmail Duran'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

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