Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan 43 yaşındaki müzisyen Metin Kor'un cansız bedeni bulundu.

İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir günlük konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve kendisinden haber alınamayan Metin Kor için arama çalışmaları günlerdir devam ediyordu.

Müzisyenin cansız bedeni kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında bulundu.

Metin Kor kimdir?



1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen müzisyen Metin Kor, Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nde üniversite eğimi aldı. Sosyal medyada birçok klip ve şarkıları yer alan Metin Kor, "En güzel Sensin", "Mavi", "Senmişim", "Üzüm Güzeli" gibi şarkılarıyla tanınıyor. Kor, sanat dışında yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyor.