Hiçbir şey olmamış gibi otomobile binip gitti

Nazilli’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 94 özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim gören 27 bin 772 öğrenci için karne dağıtımı töreni düzenlendi. İHA'nın haberine göre, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve Şube Müdürü Latif Akgün’ün katıldığı Zafer İlkokulundaki karne dağıtım törenlerinden sonra Kaymakam Küçük okuldan ayrılırken bir sürprizle karşı karşıya kaldı. İlçe trafik tescil bürosunca yaptığı plaka sorgulamasında sahibinin bir öğretmen olduğu öğrenilen 52 AK 359 plakalı otomobil okulun ana çıkış kapısının önüne parkedilince Kaymakam Küçük yaklaşık 15 dakika okulda mahsur kaldı.



Trafik ekiplerinin sürücüsüne telefonla ulaştığı öğretmen hiçbir tepki göstermeden otomobiline binerek oradan uzaklaştı. Olaya tanık olanların büyük tepki gösterdiği olayda, duyarsız davranan sürücünün öğretmen çıkması pes dedirtti. Kaymakam Küçük’ün talimatı ile duyarsız öğretmenin plakasına ceza uygulandığı öğrenildi.





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