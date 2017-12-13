Kayseri'de bir kişi eşini ve 3 çoğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.



AA'nın haberine göre, merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Erol A. ile aynı yaştaki eşi Safiye arasında tartışma çıktı. Erol A., eşini ve çocukları 3 yaşındaki Çınar Berk, 7 yaşındaki Nazlınur Sultan, 16 yaşındaki Selanay'ı öldürdü.



Baba A. daha sonra ikinci katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erol A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anne ve 3 çocuğunun cesetleri otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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