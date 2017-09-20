Cesaret çiftine destek eli uzandı

Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde, kendisi de gırtlak kanseriyle mücadele eden 62 yaşındaki Mehmet Cesaret'in bayramdan önce rahatsızlanıp felç geçiren eşi 53 yaşındaki Bircan Cesaret'i el arabası ile hastaneye götürüp, getirmesiyle ilgili DHA'nın haberi büyük yankı uyandırdı. Haberin ardından Bünyan Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer bazı kurumlar harekete geçti, yurdun dört bir yanından hayırseverler aileye ulaşmaya çalıştı.



DHA'nın haberine göre, Bünyan İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Cesaret gırtlak kanseri ile yaklaşık 15 yıldır mücadele ediyor. Hastalıklarla savaşan Mehmet Cesaret, eşinin Kurban Bayramı'ndan önce rahatsızlanıp, felç geçirmesi ile de son günlerde aile olarak daha zor günler geçirdiklerini belirtti. Eşi Bircan Cesaret'in tansiyon ve şeker hastası olduğunu ve bayramdan önce rahatsızlandığını dile getiren Mehmet Cesaret, eşini zaman zaman el arabasında hastaneye götürüp getirdiğini belirtti. 3 aylık yaşlılık maaşı dışında başka gelirlerinin olmadığını da dile getiren Mehmet Cesaret ve eşi yetkililerden yardım isteyerek, "Kimsemiz yok, yardım bekliyoruz" çağrısında bulunmuştu.



YARDIMSEVERLER HAREKETE GEÇTİ



DHA'nın yazılı ve görüntülü haberinin ardından birçok vatandaş arayarak, çifte yardım girişiminde bulunacaklarını belirtirken, bazı kişiler de tekerlekli sandalye desteğine yönelik katkı sunmak istediklerini belirtti. Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, İlçe Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri de aileyi evlerinde ziyaret ederek, bilgi aldı ve destek sözü verdi. Yetkililer, aileye gıda yardımlarının da bundan sonraki süreçte düzenli olarak yapılacağını söyledi.



Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Ailemizin durumunu yerinde gördük, sorunlarını dinledik. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla birlikte yapacağız. Bu gibi konularda bize gelip, destek isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Bu ailemizi de sahipsiz bırakmayacağız" dedi.



Kaymakamlık ve Belediye tarafından aileye gerekli yardımları yapacaklarını kaydeden Başkan Gülcüoğlu, "Aileye evde bakım konusunda maddi ve manevi destek de verilecek, bu konuda maaş da bağlanacak. Bunun yanında ailenin evinin bakımını da Kaymakamlığımız yapacak. Biz de belediye olarak diğer yardım konularında ailemize gereken desteği vereceğiz. Tekerlekli sandalye desteği de sağlanacak" diye konuştu.



Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekteri Ahmet Gödekmerdan ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu da aileyi ziyaret etti.

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