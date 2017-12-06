Kayseri'de lösemi olan Batuhan Güzel'in hastalığını aile hekimi fark etti!

Kayseri'de aile hekiminin fark etmesi sonrasında yaptırdığı testler sonucunda lösemi olduğunu öğrenen ve tedavi gören 18 yaşındaki Batuhan Güzel, "Hayatımda hiç bir değişiklik olmadı" dedi.

İHA'nın haberine göre; Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından Lösemililer Haftası çerçevesinde Turgutreis Mahallesi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Artık bir yıldır hem sonbahar hem de ilkbahar mevsiminde ağaç dikme etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliğin içinde de her hafta farklı gruplarla ağaç dikme etkinliği yapıyoruz. Kansere Karşı Birlik Derneği (KANKA) Yönetim Kurulu üyeleri ile de birlikteyiz. Bu haftanın bir özelliği var 2-8 Kasım Lösemi Kan Kanseri Bilgilendirme Bilinçlendirme haftası. Kan kanseri ve her türlü hastalıklarla mücadele edenlere Allah acil şifalar versin. Bu gün Lösemi hastası olan gençlerimizle birlikte de ağaç dikeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, lösemi hastası Batuhan Güzel ile birlikte ağaç dikti.

Yaklaşık iki yıl önce grip olması nedeniyle aile hekimine gittiğini söyleyen 18 yaşındaki Batuhan Güzel, "Aile hekimi yüzümün soluk olması nedeniyle beni Erciyes Üniversitesi'ne gönderdi. Burada 3 gün süren tahliller sonrasında lösemi hastası olduğumu öğrendim. İlk etapta 8 ay hastane ortamında kaldım. Daha sonra eve geçtim ve ilaç tedavim devam ediyor" dedi.

Batuhan Güzel, lösemi hastası olduktan sonra yaşantısında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

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