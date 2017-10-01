Kayserispor'da moraller yerinde

Sezona deplasmanda Galatasaray yenilgisiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra oynadığın 6 lig maçında hiç mağlup olmazken topladığı 14 puanla da 7 hafta sonunda üst sıralardaki yerini güçlendirdi.
Oynadığı son 6 lig maçında 4 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor, evindeki 4 maçta rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.
Kayseri'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 4 maçta 10 puanı hanesine yazdırdı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını, 14 puana ulaştıklarını ama ligde aynı ciddiyetle oynanması gereken 27 maçın olduğunu söyledi.
Güzel bir ahenk yakaladıklarını ve bu iyi gidişatı sezon sonuna kadar devam ettirmek istediklerini belirten Bedir, "Ayaklarımızın yere basması lazım. 14 puan topladık. Önümüzde 27 maç daha var. Köprünün altından çok sular geçer. Aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. Ligin başında oyuculara '10 puanı alın, kenara koyun daha sonra yarışa başlayın' demiştim. Şu anda 4 puanımız var. İnşallah sezon sonuna kadar bu ahenk devam eder." dedi.
"İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"
Ligin yeni başladığıını, üst sıraları hedeflemek için erken olduğunu ifade eden Bedir, şunları kaydetti:
"Kademe kademe gideceğiz. Şu anda ilk hedefimiz ligde kalmak. Ne zaman ki alttaki 3 takımdan 12-13 puan yukarıda oluruz, o zaman o faslı geride bırakır, başka şeyler konuşuruz. Çok sağlam gitmemiz lazım. Benim en büyük huyumda bu. Dereyi görmeden paçaları sıvamıyorum. 7 maç oynandı, ligin daha 5'te 1'i tamamlandı. Şu an 14 puan topladık, önümüzdeki maçlarda başarımız devam etmezse bu 14 puan işe yaramaz."
"MAÇ BAŞI 2 PUAN ORTALAMASINA ULAŞTIK"
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici de Bursaspor gibi güçlü bir rakibi 3-1 mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Süper Lig'de son 6-7 sezonun en iyi başlangıcını yaptıklarını aktaran Eskici, "7 hafta sonunda 14 puanımız var. Bu sonuçlara baktığımızda maç başı 2 puan ortalamasına ulaştık." ifadelerini kullandı.
Her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını dile getiren Eskici, "Bizim için önemli olan kazanmak. Her kazandığımız maç ya da puan bir önceki maçta kazanılan puanları anlamlı hale getiriyor. Her geçen gün daha yukarıya hedef konuluyor ister istemez ama bizim öncelikli hedefimiz belli, takımı doğru yerlerde, doğru sırada ligde tutumak." diye konuştu.
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