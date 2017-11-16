Antalya'da Kumluca'dan Finike'ye giden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba konvoyunun önünde meydana gelen trafik kazasını görünce hemen aracından inerek yaralıların yanına koştu.



DHA'nın haberine göre, Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde hortum felaketi nedeniyle zarar gören çiftçileri ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Domatexpo Fuarı'nın açılışının ardından meyve sebze paketleme tesisi, fide üretim merkezi ve bir domates serasına ziyaretlerde bulundu. Ardından Finike ve Demre ilçelerindeki hasar gören tarım alanlarını incelemek ve hortumda yaralanan vatandaşları ziyaret için Kumluca'dan Finike'ye hareket etti.

KONVOY ÖNÜNDE FECİ KAZA

Fakıbaba ve beraberindeki heyete ait konvoy Kumluca-Finike karayolunda feci bir kaza olayıyla karşılaştı. Bir gıda firmasına ait TIR ile özel bir otomobilin çarpışması neticesinde otomobilde bulunan iki kişinin yaralı olduğu görüldü. Kazayı gören Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya Valisi Münir Karaloğu ile birlikte aracından inerek kaza mahaline geldi. Bakan Fakıbaba yaralıların hemen ambulanslara alınıp hastaneye götürülmesini istedi.





Durumları ağır olduğu tahmin edilen yaralılar ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, konvoyda Finike istikametine devam etti.