Evcil hayvan sahiplik oranı gün geçtikçe artan Türkiye’de, hem kedi ve köpek maması fiyatları hem de ithalatı tavan yaptı. Yurtdışından getirilen kedi ve köpek maması için son 5 yılda yapılan toplam ithalat 207.8 milyon doları buldu. Hatta lüks mama olarak bilinen dev yabancı firmaların markaları yurtdışında kilosu 3 dolara alıcı bulurken Türkler kilosuna gümrük vergisi ve talep nedeniyle belirlenen yüksek kâr marjlarının etkisiyle 10 doların üzerinde bedeller ödüyor.

PAHALILIKTA DÖVİZ KURU BAHANE EDİLİYOR

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre marketlerde 100 gramdan 15 kiloya kadar değişen ölçeklerde satılan söz konusu mamaların kilogram başına fiyatlarının lüks segmentte 50 liraya yaklaştığı gözlenirken en ucuz mama fiyatı bile 20 TL’ye satılıyor. Öyleki Norveç’ten ithal edilen somon balığının kilosu 35 TL’ye satılırken lüks mama kategorisindeki Proplan markasının somonlu yetişkin kedi mamasının 10 kiloluk paket fiyatı 425 TL’yi buluyor. Yani kilosu 42.5 liradan alıcı buluyor. Aynı mamanın yurtdışı sitelerdeki fiyatı ise sadece 11.5 TL. Etli mamalarda da tablo farklı değil. Bir diğer lüks mama markası olan Acana Grassland marka tahılsız kuzu etli köpek mamasının 11 kiloluk paketinin fiyatı 559 liradan satılıyor. Yani etli mamanın kilosu sanki içine löp et koymuşlar gibi 50 TL’yi buluyor. Oysa kasapta dana kıyma fiyatı bugün 28 TL’yi geçmiyor. Tavuk göğsünün kilosu da 7 lira 50 kuruş.

Görece daha ucuz mamalarda da durum çok farklı değil. Zira market raflarında sıkça görülen Whiskas’ın tavuklu kedi mamasının 2 kiloluk paketi 41.5 TL. Bu markanın yurtdışında satış fiyatı ise 30 TL’yi bile bulmuyor. Sektör yetkilileri artan yüksek mama fiyatlarını önce artan döviz kurlarına sonra gümrük vergilerine ve dağıtıcı bayi paylarına bağlıyor. Ancak yurtdışı ile fiyat farkı, ağırlıklı olarak üst segment üretim yaptığını iddia edenlerde kat kat açılıyor. Bunun da Türkiye’deki alım gücü yüksek kesimin talebinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

MAMA PAZARI % 15 BÜYÜDÜ, YILLIK 500 MİLYONU BULDU

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre mama sektörü geçen yıl yüzde 15 büyüdü. Aksesuvarlar da katıldığında evcil hayvan pazarı 1 milyar lirayı buluyor. Geçen yıl Türkiye’de 21 ton köpek, 23 bin ton da kedi maması satıldı. 2017 yılında mama satışlarının 500 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.

Bir mama markası somonlu kedi mamasının Türkiye satış fiyatı kilogram başına 42 lirayı aşarken, aynı mama yabancı e-ticaret sitelerinde kilosu 11.5 TL’ye denk gelecek şekilde satılıyor.