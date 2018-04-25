Kanada'da yaşayan iki çocuk annesi Theresa Ferris White, kedi tırmalamasıyla kabusu yaşadı. Bir hayvan barınağında bulunan kedinin göğsünü tırmalamasının üzerine cildi adeta çürümeye başladı. Talihsiz kadının et yiyen bakteriye maruz kaldığı açıklandı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; durumu ağırlaşan kadının doktorları, White'ın ailesini, iyileşemeyebileceği konusunda uyardı.

Tırmalanan alan, böcek ısırığı ve deri hasarına maruz kalınca, et yiyen bakterinin yerleşmesi kaçınılmaz oldu. White'ın bilinci kapandı ve adeta ölüme meydan okudu.

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White, “Bu çok acı verici bir hastalık. Bu nadir bir durum ve bunu kendi başınıza halletmeniz çok zor" dedi.

White şunları söyledi: “Barınakta çalışıyordum, yıkanan kediyi kurutmaya çalışıyordum. Birden kedi çıldırdı ve sağ göğsümü tırmaladı. Ertesi gün göğsümde bir yumru olduğunu fark ettim, çok acı verici hale gelmeye başlamıştı.

Beş gün sonra hastaneye başvuran White, Dartmouth Hastanesine başvurdu. Cildi kabarmaya ve göğsü çekilmeye başlayan White'a antibiyotik verildi. Ancak şikayetleri geçmeyen talihsiz kadının kusma, ateş gibi başka şikayetleri de ortaya çıkmaya başladı. Tekrar aynı hastaneye giden White'a bu defa kangrenli piyodermi tanısı konuldu.

Ölümden dönen 48 yaşındaki Theresa Ferris White'ın çürüyen eti, ölü bir bedenden alınan parça ile değiştirildi. Uzun süre tedavi gören kadın gördüğü tedavilerin ardından hayata tutundu.

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