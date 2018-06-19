Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile kadın, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den eşiyle Fethiye'ye tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal, vadiyi izlemek için Faralya Mahallesi'ndeki kayalık alana gitti.

Karayolundan yaklaşık 10 metre aşağı inen Aysal, vadideki plajı gören bir kayanın üstüne çıkarak eşine poz verdi.

Eşi fotoğraf çekerken bir anda dengesini kaybeden Aysal, yaklaşık 250 metre yükseklikten düştü. Eşinin, gözleri önünde uçuruma yuvarlandığını gören adam ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) görevliler sevk edildi.

Kelebekler Vadisi'nde bulunan profesyonel dağcıların da yardımıyla Semra Aysal ve karnındaki bebeğin cesetleri düştüğü yerden sedyeye alındı. Karayoluyla ulaşım imkanı olmadığı için yaklaşık 2 saat taşınan ceset, denizde bekleyen bota konularak 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki lagüne getirildi.

Aysal'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY"

SAR Arama Kurtarma Ekibi üyesi İbrahim Mete Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cesedin düştüğü alanı drone yardımıyla tespit ettiklerini söyledi.

Dört farklı noktadan halatlarla cesede ulaştıklarını belirten Kaplan, "Çok üzücü bir olaydı. Anne ve bebeği ayrı yerlerdeydi. Cesetlerin ikisini toparladık ve torbaya koyduk. Kelebekler Vadisi'nde belirli yerler var, o yerlerin geçilmemesi gerekiyor. Bu olay da belirli noktalar geçilmiş bir olaydı. İnsanların tedbirli olması gerekiyor." diye konuştu.

UMKE Fethiye Sorumlusu Mehmet Tufan Aydın ise operasyonun 8 saat sürdüğünü ifade etti.

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