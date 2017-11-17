Kelly Clarkson: Şişmanken mutluyum

Son dönemde aldığı kilolarda gündeme gelen 35 yaşındaki şarkıcı, “Çoğu kişi estetik görüntüye dikkat ediyor. Oysa ben şişmanken mutluyum” dedi.



Zayıfken kendini iyi hissetmediğini bildiren Clarkson, üzerindeki baskıdan memnun olmadığını da sözlerine ekledi.

kelly clarkson