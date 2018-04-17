Bağdat Caddesi'nde art arda meydana gelen kazalarda, keman sanatçısı Okan Arıkan ile Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle iki araç sürücüsünün yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre, Bağdat Caddesi'nde 2016 yılının Mayıs ayında art arda meydana gelen kazada, Orkun Efe Bardakçı'nın kullandığı araç, Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan keman sanatçısı Okan Arıkan'a ve yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptı. Arıkan olay yerinde hayatını kaybetti.
Bir başka sürücü Ezgi Aydın ise kaza nedeniyle aracını yolun sol şeridine bıraktı. Aracı görüp manevra yapan Harun Arslan'ın kullandığı araç önce Aydın'ın aracına ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü Arslan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Orkun Efe Bardakçı'nın keman sanatçısı Okan Arıkan'ın, Ezgi Aydın'ın da Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu olayda sürücüler hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
OLAYDAN SONRA HAYATIM ALT ÜST OLDU"
Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. celsesine tutuksuz sanıklar, olayda yaşamını kaybeden Okan Arıkan'ın babası ve tarafların avukatları katıldı. Arıkan'ın mlümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Orkun Efe Bardakçı olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin. İlk etapta tutuklu olduğum için karşı tarafı arayıp başsağlığı dileyemedim. Avukatım da beni, acılı olduklarından tepki alabilirim diye uyardı. Kovuşturma aşamasında da karşı tarafın tavrı nedeni ile ters tepki almamak için karşı tarafa başsağlığı dileyemedim. Bu bir kazaydı. Ben isteyerek bu olaya karışmadım. Bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu. Okulu bıraktım, çalışamıyorum" dedi. Sanık Ezgi Aydın ise beraatına karar verilmesini talep etti.
"ÖRNEK TEŞKİL EDECEK CEZA VERİLSİN"
Okan Arıkan'ın babası Namık Arıkan ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Biz maddiyat peşinde değiliz. Acımız her geçen gün artıyor. Oğlumu hiç bir şey geri getiremez. Başka canlar yanmasın diye örnek teşkil edecek bir ceza verilmesini istiyoruz" diye konuştu.
İNDİRİMSİZ CEZA
Davayı karara bağlayan mahkeme, keman sanatçısı Okan Arıkan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Orkun Efe Bardakçı'nın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapsine karar verdi. Sanığa verilen cezada, indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, sürücü belgesinin de cezanın infazından itibaren 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti. Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Ezgi Aydın'ın ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.
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