Kenan Doğulu cazladı!

HT Magazin’de yer alan habere göre, sevilen parçalarının caz versiyonlarını seslendiren ünlü popçuya, ‘İlk Adımı Sen At’ta dünyaca ünlü caz grubu Snarky Puppy’nin kurucusu ve basçısı Michael League de konuk sanatçı olarak eşlik etti.



İkilinin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

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