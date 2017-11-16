Kenan İmirzalıoğlu’ndan 2 milyon TL’lik itiraf!

Yeni dizisinde Fatih Sultan Mehmed’i canlandırmaya hazırlanan oyuncu, uzun sakalları ve numaralı gözlükleriyle dikkat çekti.

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, Altan Dönmez’in çektiği ilk bölümün yapım şirketi tarafından beğenilmediği ve 2 milyon TL’lik emeğin çöpe atıldığı iddiaları hatırlatılan İmirzalıoğlu, “Evet, hayırlısı bakalım. Büyük işlerin böyle bir şeyi olur. Normal bir proje değil. Fatih Sultan Mehmed geç olsun, güç olmasın. Sorumluluğu büyük, vebali büyük mesele, hakkıyla yapmak bir an evvel yapmak değil” diye konuştu.

‘CİNGÖZ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI’

Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer’le birlikte rol aldığı ‘Cingöz Recai’ filminin gişede hayal kırıklığı yaratmasıyla ilgili de konuşan İmirzalıoğlu adeta günah çıkardı: “Beklentileri tam karşıladı denemez. İyi olduğu zaman bizden, kötü olduğu zaman seyirciden denemez. Belli ki eksiklerimiz vardı. Yabancı filmlere yöneliyorsa seyircimiz, o zaman biz yerliler kendimize dönüp bir daha bakalım.”

‘Cingöz Recai’ beyazperdede sadece 645 bin kişiyi salonlara çekebildi.