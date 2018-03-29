İsrail’in Kanal 10 televizyonuna konuşan Friedman, ABD ve İsrail’in kendi şartlarını dayatması nedeniyle duran İsrail- Filistin barış görüşmelerine ilişkin, "Zaman yerinde durmaz. Ebu Mazin (Mahmud Abbas) görüşmelere önem vermiyorsa, eminim ki bunu yapacak başka biri olur." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı "devirme" imasında bulunan Friedman, "Boşluklar, doldurulmaya meyillidir. Bir boşluk oluşmuşsa, bunu dolduracak biri mutlaka olacaktır. Biz de barış sürecimizde ilerleriz." diye konuştu.

ABD'li Büyükelçi, ülkesinin Filistin halkının dostu olduğunu iddia ederek, "ABD Filistin halkının dostudur. Filistin yönetimi bizimle çalışmıyorsa çalışmasın. Ancak biz Filistin halkının hayatını iyileştirme niyetimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadelerinin hem İsrail basınında hem de Filistin basınında geniş yer bulmasının ardından sosyal paylaşım hesabından bir açıklama yapan Friedman, sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek şunları söyledi:

"Bugün yayınlanan röportajımın bazı kısımları yanlış bir şekilde alıntı yapıldı. ABD, Mahmud Abbas’ı değiştirmeye çalışmıyor. Kendi liderini seçmek Filistin halkına kalmış bir şeydir."

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ'YE TEPKİ

Filistin yönetimi Friedman’ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, "Bu açıklama, apaçık Filistin’in iç işlerine müdahaledir. Bu tür kötü açıklamalar kabul edilemez, bunu kesin bir dille reddediyoruz." dedi.

Ebu Rudeyne, Filistin halkının dış güçlerin kendi kaderlerini belirlemelerine izin vermeyeceğine vurgu yaparak, "Öyle görünüyor ki Friedman ABD’den çok İsrail adına konuşuyor ve kendisini İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin savunucusu olarak görüyor. Friedman, ABD’nin menfaatlerini temsil etmiyor bilakis atmosferi daha da geriyor ve ABD halkına da zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın Yahudi yerleşimcilere ve fanatik Yahudilere yaradığını belirten Ebu Rudeyne, ABD’ye bu yöndeki davranışlarına son vermesi çağrısı yaparak şunları söyledi:

"ABD yönetimi, büyükelçisinin devam eden ve diplomatik normların ötesine geçen açıklamaları konusundaki tutumunu açıklığa kavuşturmalı."

ABD Büyükelçisi Friedman’ın bu açıklamaları, ABD yönetiminin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasından bu yana, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a yönelik en sert açıklamalar olarak kabul ediliyor.

Filistin yönetimi, Kudüs kararından sonra ABD yönetimi ve Filistinliler arasındaki iletişimi sağlamaktan sorumlu olan ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğu ile ilişkileri sonlandırmıştı.

DAVID FRIEDMAN KİMDİR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atadığı Friedman, seçim kampanyası boyunca kendisine İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesine ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek veren Friedman, İsrail ile çok yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

ABD'de aşırı sağ kanada yakın duran ve Yahudi bir aileden gelen Friedman, daha önceki açıklamalarında "İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmesinin barışın önünde engel olmadığını" savunmuştu.

ABBAS, ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ'YE 'AĞIR SÖZLER' SARF ETMİŞTİ

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların "İsrail'e ait olduğunu" söyleyen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'a "it oğlu it" demişti.

Abbas, 19 Mart’ta Ramallah’ta yaptığı bir konuşmada, "Yahudi yerleşim yerleri meşru... Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) 'Kendi topraklarında inşa ediyorlar' diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi, ondan ne bekleyebiliriz ki?" ifadelerini kullanmıştı.

Friedman geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin topluca boşaltılması İsrail'de iç savaş çıkmasına yol açabilir" diyerek, yerleşimcilerin buraları kendi toprakları olarak gördüklerini ve bu topraklara bağlı olduklarını kaydetmişti.

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