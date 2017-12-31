Kenya'da korkunç kaza: 36 ölü!

Kenya'nın merkezinde bir otobüs ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise ağır yaralandı.

Polis şefi kazayla ilgili, "36 ölü var. Kazada hayatını kaybeden cesetler kaldırıldı, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı" açıklamasında bulundu.

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