Kerem İnan'dan Lucescu'ya tepki!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarıyla gündem olmayı sürdürüyor. Rumen çalıştırıcıya kamuoyunun birçok kesiminden tepki gelirken eski futbolcular da tepkililer kervanına katılıyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu Kerem İnan, “Genç kaleci Kerem, Mondragon’u kesti” haberinin kupürünü paylaşıp Lucescu’ya ateş püskürdü: “21 yaşında başardık ama Mr.Lucescu ‘seni oynatırsam basın ne der’ dedi ve kaleyi Mondragon’a verdi. Şu an A Milli Takım’da ‘Türkiye’de yabancı sınırı yok ben ne yapayım’ diyor. Zamanında 21 yaşındaki kaleciyi oynatmamışsın, şimdi ne yapacaksın! Yazık Türk futbolu kimlerden medet umuyor!”

NİHAT KAHVECİ DE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ!

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de Romanya ile deplasmanda oynanan hazırlık maçı sonrasında sosyal medya hesabından tecrübeli çalıştırıcıya ateş püskürmüştü. Nihat Kahveci, "Şu an ülekndesin kal bence orada hocam" ifadeleri ve "Luceİsta" etiketini kullanmıştı.

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