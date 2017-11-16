Keremcem’den sevgilisi İlay Erkök’e tam destek!

HT Magazin’de yer alan habere göre, Keremcem, gecede sevgilisi Erkök’ü yalnız bırakmazken ikiliye güzel oyuncunun ailesi de eşlik etti.

Gençliği 80’lerde Bayrampaşa’da geçmiş bir grup insanın günümüzdeki hikâyelerini konu alan film, cuma vizyona girecek.

İlay Erkök

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